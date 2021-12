Le-Havre. Trafic de drogue : le Havrais multirécidiviste retourne en prison

Mardi 19 février 2019, rue Robert Surcouf au Havre (Seine-Maritime), la police a interpellé un individu de 38 ans. Il avait sur lui cinq plaquettes de résine de cannabis. Lors de la perquisition de son logement, les policiers ont retrouvé 11 000 euros en liquide.

En garde à vue, l'individu a reconnu l'achat des plaquettes mais pour une consommation personnelle. Pour l'argent, le suspect a parlé de ses économies et d'une somme d'argent qu'on lui aurait confié.

Il sortait de prison

L'homme est passé en comparution immédiate lundi 25 février 2019. Il est multirécidiviste et venait de sortir de prison. Il écope de deux ans de prison ferme, plus six mois de révocation.