Le Havre : rixe en sortie de discothèque

Dimanche 24 février 2019, la police du Havre (Seine-Maritime) est appelée à 6h45 pour intervenir à hauteur des Magasins Généraux en sortie de discothèque. Les caméras de surveillance de la ville ont capté une rixe entre deux bandes. Entre 15 et 20 individus sont en train de se battre avec des barres de fer, des battes de base-ball et des couteaux. Une arme à feu est même aperçue.

Ils tentent de prendre la fuite en voitures

À l'arrivée des forces de l'ordre, les policiers tombent sur une victime et la bande principale est en fuite. Les jeunes sont partis à bord de deux voitures (une Clio et une C3). Dans la C3 se trouvaient six individus de 19 et 20 ans. Dans la Clio, il y avait deux jeunes de 18 ans. Le passager était porteur d'un revolver 9 mm à grenaille. En garde à vue, il a reconnu avoir utilisé l'arme pendant la rixe.

La victime a été soignée sur place par les pompiers avant d'être évacué vers l'hôpital. L'homme souffre de deux plaies à l'œil gauche et de nombreuses ecchymoses sur l'ensemble du corps. Il a expliqué aux enquêteurs avoir été frappé à coups de poing, de pieds et d'avoir été menacé par une arme. Il dit ne pas trop savoir ce qu'il s'est passé, voulant juste défendre des connaissances.

Sept individus poursuivis dont un en détention provisoire

Les huit agresseurs ont été placés en garde à vue. Ce sont pour la plupart des Havrais bien connu de la police. Les autres sont domiciliés à Hérouville-Saint-Clair (Calvados). Un des individus a été libéré. Les sept autres ont été déférés au parquet du Havre mardi 26 février. Les avocats ont obtenu un report d'audience pour le mardi 2 avril 2019. Un des malfrats a été placé en détention provisoire.