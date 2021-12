Caen. Caen : 12 mois de prison avec sursis pour le "docteur Mabuse"

Le jugement était très attendu. Ce mercredi 27 février 2019, Bernard Sainz s'est présenté devant la cour d'appel de tribunal de Caen (Calvados) pour recevoir son jugement dans l'affaire dite du "Dr Mabuse".

12 mois de prison avec sursis

Le tribunal a jugé Bernard Sainz coupable pour aide ou incitation des sportifs à l'usage de substances ou procédés interdits dans le cadre d'une compétition. Le naturopathe est condamné à 12 mois de prison avec sursis et 2000 euros d'amende. Un jugement plus clément que la réquisition du procureur. Le magistrat avait suggéré une peine de neuf mois de prison ferme et 20 000 euros d'amende en première instance puis le procureur avait requis 18 mois ferme en appel.

Bernard Sainz va se pourvoir en cassation

Mais l'homme de 75 ans n'est pas satisfait du jugement, et compte saisir la cour de cassation pour annuler cette décision : "L'argumentation de mes deux avocats a pesé dans le jugement, mais je ne suis pas entièrement satisfait, du fait que je ne sois pas entièrement relaxé"

Un personnage sulfureux du monde cycliste

Ce n'est pas la première fois que le nom de Bernard Sainz revient dans des affaires de dopage. Il a notamment été placé plusieurs mois en détention provisoire dans une affaire similaire, après une enquête de l'émission "Cash investigation" en 2016.