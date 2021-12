1er mai : les rassemblements en Basse-Normandie

Le 1er mai, et le jour de la fête du travail et de nombreux rassemblements qui font notamment suite à l'appel des syndicats CFDT, CGT, FSU, Solidaires et UNSA.

Dans le Calvados

Le rassemblement majeur est prévu place Saint-Pierre à Caen à partir de 10h30. Autre rassemblement place Mitterrand à Lisieux à la même heure, place Belle Croix à partir de 9h à Falaise et place Saint Patrice à Bayeux à partir de 9h15.

Dans la Manche

Tous les rassemblements auront lieu à partir de 10h30. Rendez-vous devant la Mairie à Granville, devant le Théâtre à Cherbourg, devant la mairie à Saint-Lô et également devant la mairie à Avranches.

Dans l'Orne

Le plus gros rassemblement aura lieu à 11h devant la Mairie d’Alençon, avant que le cortège ne rejoigne la la Préfecture.

A noter qu'après Force Ouvrière, la CFTC a annoncé ce week end qu'elle ne participerait pas aux manifestations du 1er Mai dans la manche. Un renoncement qui selon le syndicat ne symbolise pas "un désintérêt pour cette journée mais sa volonté de garder son indépendance vis à vis des partis politiques en pleine campagne pour le second tour de l'élection présidentielle".

Audio 1 > Ce 1er mai, placé entre les deux tours de la présidentielle, est forcément un peu particulier. Nous avons demandé à un représentant CGT dans le Calvados Denis Bréant, quel était son ressenti.

Audio 2 > Retrouvez la réaction de Philippe Brossard, secrétaire général de la CGT de l’Orne.