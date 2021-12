Le nouveau portail musical de Microsoft dévoilé en juin

Baptisé "Woodstock", ce service remplacerait l'actuel Zune d'ici fin 2012, et se destinerait à plus large palette d'appareils, dont les téléphones mobiles et tablettes iOS et Android, ainsi que les futurs produits tournant sous Windows 8.

Microsoft attendrait de sortir son prochain système d'exploitation Windows 8, fin 2012, pour lancer Woodstock. En plus de tourner sur la console Xbox 360 et sur PC, l'offre serait également disponible sur tous supports Android et iOS et toutes machines qui exploiteront Windows 8.

A l'image de Spotify, Woodstock intégrerait bon nombre de fonctions sociales, comme une compatibilité avec le réseau Facebook et le partage des morceaux et playlists.

Microsoft devrait officialiser le successeur de Zune lors d'une présentation à l'E3, le salon de jeux vidéo qui se déroulera du 5 au 7 juin à Los Angeles.