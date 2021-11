Caen. Handball (Proligue). Caen et Vernon se quittent dos à dos (26-26)

Le match.

Hors de question de subir la même déroute dans un derby que ce qu'a vécu Caen à Cherbourg en ce début d'année 2019. Ce vendredi 15 février, dans son antre du Palais des Sports avec un public qui reste fidèle malgré la situation, Caennais et Vernonais ont livré un combat jusqu'à la dernière possession. Le duel entre deux équipes enterrées dans la zone rouge voyait les Haut-Normands prendre l'avantage pour débuter (3-5, 8'). Au jeu du chat et de la souris, Caen reprenait quelques fois la main mais Vernon revenait vite dans le coup. Les deux formations ne se lâchent pas d'une basket et le score à la pause ne fait qu'en témoigner (14-14, 30').

Caen aura le mérite de ne rien lâcher

Le combat continue dès le retour des vestiaires. Les arrières caennais tombent sur une muraille défensive et Canoine de son côté remet les pendules à l'heure (16-16, 38'). Les contre-attaques rapides des Vernonais leur permettent de prendre quelques fois le pas. Mais de l'autre côté du parquet, alors que les ailes sont un peu oubliées, Caen compte sur Rosier et Corneil, en grande forme et récompensés de leurs efforts. La bataille n'est pas terminée. Vernon prend quelques fois le pas psychologiquement mais Caen ne lâche rien. Arsenic fait aussi l'arrêt au bon moment pour permettre à Rosier de prendre le +1 à deux minutes du terme (26-25, 58'). Champin recolle et c'est sur la dernière possession que tout va se jouer. Rosier ne parvient pas à faire trembler les filets et Allais joue parfaitement le passage en force devant sa zone. Les deux équipes se quittent dos à dos dans une course au maintien qui est loin d'être terminée.

Caen : Rosier 7, Pleta 3, Allais 3, Langevin 2, Creteau, Roopinia, Sacko 1, Bouclet 1, Rossi 1, Corneil 7. GB : Breton, Arsenic 11/37 arrêts, Jacoby-Jordy. Entr : P.Breysacher.

Vernon : Tike, Champin 3, Muyembo 4, Benali 2, Pochet 2, Slassi 3, Indjic 3, Bellimam, Canoine 4, Bouteiller, Boe 4. GB : Gauthier 10/35 arrêts, Garcia. Entr : B.Pavoni.

P.Breysacher (entraîneur Caen) : "Toute la semaine je savais que le match allait se jouer sur des détails. On se précipite encore à certains moments. Sur l'ensemble du match, le match nul représente deux équipes qui sont dans la difficulté avec des moyens fortement diminués. Les garçons ne lâcheront rien, il faut que l'on continue à travailler".

