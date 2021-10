Caen. Handball (Proligue, 16e journée) : Caen perd son derby à Vernon (32-23).

Le match.

Mais où sont passés les Vikings de septembre dernier ? Face à Vernon, les caennais ont rendu une prestation à demi-mesure à l'image de la semaine passée. La réaction était pourtant attendue mais le nombre de pertes de balle a de nouveau frôlé le ridicule. Et pourtant, c'est bel et bien les visiteurs qui menaient la barque dans les premiers instants de la rencontre par le biais de Sacko, Rossi ou encore Rosales (3-5, 8'). Un avantage qui ne durera qu'un temps avant que les solutions offensives manquent à l'appel. Vernon reprend la main et profite de pertes de balles adverses pour faire le break à la pause (16-11, 30').

Caen manque d'agressivité

De retour des vestiaires, rien ne s'arrange dans les rangs caennais qui encaissent un correct 3-0. Leur habituel atout défensif prend l'eau, Caen ne s'en sort pas et subit jusqu'au bout. Face à eux, les hommes de Benjamin Pavoni sont plus que jamais morts de faim. Dans leur antre du Grévarin, les eurois assurent le spectacle, grâce à des tirs foudroyants des arrières qui ont mis à mal des caennais abasourdis. Sur les talons, Caen rate à nouveau le coche et file 12e, laissant Cherbourg lui passer devant. Vernon figure quant à lui à une correcte 7e place. Une situation qui laisse des caennais dubitatifs avant la réception de Sélestat ce jeudi 1er mars (20h30).

Fiche technique.

Vernon : Mathinier 6, Bulzamini, Massard 2, Dubois 1, Poignant 1, Slassi 1, Indjic 1, Canoine 7, Vital 3, Marrochi 5, Clementia, Boe 4, Sarr 1. GB : Gauthier 2 arrêts, Garcia 10 arrêts, Breton. Entr : B.Pavoni.

Caen : Moran 1, Pleta, Allais, Langevin, Mancelle 9, Zeljic, Rosales 4, Sacko 6, Garcia, Aguilar 1, Rossi 1, Corneil 1. GB : Serdarevic 3 arrêts, Arsenic 5 arrêts. Entr : D.Mihailovic.

Réaction.

Christopher Corneil (Caen) : "On a manqué d'adresse et de rythme en attaque pour faire la différence. On avait plutôt bien réussi à neutraliser les relations entre leur demi et leur arrière mais à partir du moment où leurs arrières ont pris des tirs de loin, on a été mis en difficultés. On est déçus, une défaite est toujours amer. Maintenant c'est à nous de corriger nos erreurs et surtout ne pas baisser la tête. Il faut continuer à travailler et aller de l'avant".

