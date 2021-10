Caen. Handball (Proligue) : Caen, facile face à Vernon

Qui aurait imaginé un tel scénario face à une formation qui avait accroché Chartres la semaine précédente ? Si Vernon n'avait pas réalise de belles performances en déplacement, celui au Palais des Sports n'a de nouveau pas sourit aux protégés de Benjamin Pavoni. Avec 90% de réussite au tir en première période, Caen a logiquement assuré sa suprématie locale dès l'entame de match. Grâce à un penalty transformé de Pleta, Caen prenait sa longueur d'avance (1-0, 2'). Un avantage que les caennais ont conservé tout au long de la partie. Accumulant les mauvais choix, les erreurs techniques et les fautes à la zone, les vernonais tombaient en plus sur une muraille défensive côté caennais. De con côté, Caen profitait des réalisations de Garcia, Rosales-Pousada et Mancelle pour creuser l'écart (5-2, 9'). Pleta s'illustrait ensuite, ne manquant pas de créativité, pour offrir un +4 aux rangs caennais d'un magnifique lobe sur Gauthier (8-4, 14'). Une rencontre qui commençait à agacer Benjamin Pavoni, le contraignant à prendre un temps mort au quart d'heure de jeu.

Pleta et les caennais sur le toit du monde

Mais rien ne semblait arrêter les caennais, qui, réduits à six à deux reprises gardaient le contrôle de la partie. Sans solutions, Vernon trouvait uniquement les espaces sur les ailes à l'image de Clementia mais butait néanmoins sur une défense infranchissable et un portier caennais encore décisif (6 arrêts en première période). À l'inverse, côté Vikings, Pleta enchaînait les coups de génie, et Rossi imposait son gabarit pour perturber la défense adverse. Un collectif caennais indomptable pour son voisin normand, venant s'offrir 9 longueurs d'avance à la pause (19-10, 30').

Vernon sur les genoux

Au retour des vestiaires, Clementia venait à nouveau s'illustrer côté Vernon. Mais Caen ne tardait pas pour réagir grâce à Pleta, sur une relance de Serdarevic millimétrée, puis de Garcia. Une 2e partie de rencontre maîtrisée par les caennais, même si les " rouge et noir " laissaient davantage d'espace à Indjic (26-21, 45'). Mais Vernon semblait à bout de souffle sur la base arrière, à l'image de Marrochi impuissant. Arsenic, au même titre que son homologue Serdarevic, venait faire respecter la hiérarchie sur la ligne, à deux reprises puis sur jet de 7m. Devant de la tête aux épaules, Caen semblait lever le pied en fin de match, profitant à Boe de réduire l'écart (30-26, 27'). Un premier succès à domicile pour les caennais qui leur permet d'enregistrer 4 victoires en 5 journées.

Fiche technique.

Mi-temps : 19-10. Score final : 31-28. Arbitre : Mourad Bounouara

Caen Handball : Zeljic 4, Rosales-Pousada 4, Corneil, Langevin 2, Moran, Sacko 4, Goupillot, Pleta 7, Mancelle 4, Allais, Rossi 2, Aguilar, Garcia 4. GB : Serdarevic 8 arrêts, Arsenic 5 arrêts, Busson. Entr : Dragan Mihailovic.

SM Vernon : Mathinier, Bulzamini, Pochet, Dubois 4, Poignant, Slassi 2, Indjic 4, Canoine 3, Marrochi 3, Clementia 6, Boe 6, Sarr. GB : Garcia, Breton, Gauthier. Entr : Benjamin Pavoni.

