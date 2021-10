Caen. Handball (Proligue) : Cherbourg dans le dur, Caen étrille Vernon

Caen-Vernon : 31/28

Caen avait montré qu'il était supérieur depuis le début de saison, les Vikings l'ont confirmé face à Vernon, hier soir vendredi 13 octobre au Palais des Sports. Rapidement aux commandes (8-4, 14e), les Caennais ont ensuite pris le large pour mener de 9 buts à la pause (19-10, 30e).

La seconde période est moins prolifique pour les Calvadosiens qui gèrent leur acquis sans forcer, Vernon essayant de revenir mais ne parvenant qu'à réduire l'écart, sans jamais revenir réellement dans les débats (26-21, 45e) pour terminer sur un +5 logique, au final. Caen est 2e de Proligue avec 8 points, Vernon est 7e avec 5 points et un parcours équilibré.

Fiche technique.

Caen Handball : Pleta : 7 buts, Sacko, Mancelle, Garcia, Zeljic et Rosales-Pousada : 4 buts, Langevin et Rossi 2 buts, Moran, Corneil, Goupillot, , Allais, , Aguilar, GB : Serdarevic : 8 arrêts, Arsenic : 5 arrêts, Busson. Entr : Dragan Mihailovic.

SM Vernon : Clementia et Boe : 6 buts, Indjic et Dubois : 4 buts, Canoine et Marrochi : 3 buts, Slassi 2 buts, Mathinier, Bulzamini, Pochet, Poignant, Sarr. GB : Garcia : 8 arrêts, Breton, Gauthier : 2 arrêts. Entr : Benjamin Pavoni.

Besançon-Cherbourg : 27/24

Après leur brillante victoire à Caen dans le derby, on pensait les Mauves de la JSC lancés, mais il n'en n'est rien. Défaits par Billere à Chantereyne, Cherbourg est allé perdre à Besançon lanterne rouge jusqu'alors dans victoire. Une très mauvaise opération que l'entame de match ne laissait pourtant pas voir. Menant 11-7 après les 20 premières minutes, les Mauves ont connu un trou d'air et se sont fait reprendre avant la pause (14-14, 30e). La seconde période est un 'remake" de la première avec d'abord un combat à touche-touche avant un nouveau coup de pompe, neuf minutes sans marquer et un adversaire qui se détache (22-17, 44e). C 'en est trop, Cherbourg ne reviendra pas et glisse à la 10e place au classement avec 4 points.

Fiche technique.

JS Cherbourg : Axel Rosier : 6 buts, Youenn Cardinal : 5 buts, Romain Guillard et Williams Manebard : 4 buts, Ayhan Alexandre et Xavier Réchal : 2 buts, Itsvan Redeï : 1 but. Vial : 12 arrêts. Entr. Chérif Hamani.

