Caen. Handball (Proligue) : fortunes diverses pour les trois équipes de Normandie

Caen-Istres : 29-29

Caen à un pouce de l'exploit

Face au leader incontesté de la division; les Vikings de Caen ont bien faillit être la superbe surprise du soir. D'abord menés puis revenus à la parité à la fin de la première période (13-13), les Calvadosiens ont su trouver les ressources pour revenir encore à la parité en seconde mi-temps après avoir laissé filer trois but de passif (14-17, puis 17-17 41e). La fin de match est un mano à mano haletant, ponctué par un ultime arrêt de Sedarevic à deux secondes du buzzer pour préserver un match nul de haute tenue.

Vernon-Créteil : 24-20

Vernon au finish !

Dans une confrontation essentielle pour eux à Grévarin, les Vernonais ont d'abord connu une pression de tous les instants des Cristolliens dans une partie serrée à souhaits, pression les menant à un débours d'une unité à la mi-temps (12-13). La seconde période est nettement plus solide de la part des hommes de Massard qui restent à touche-touche jusqu'à la 38e minute (15-15) et s'envolent ensuite pour l'emporter de quatre buts (24-20).

Cherbourg- Limoges : 29-33

La mauvaise surprise...

Invaincus en 2018 et restant sur une impressionnante remontée au classement, les Mauves de la JS Cherbourg se sont fait piéger par une formation de Limoges qui aura parfaitement récité sa partition. Jamais dans le coup, les Manchois tiennent pendant moins de 10 minutes avant de voir Limoges passer à l'offensive et ne plus jamais lâcher les commandes du match. Malgré quelques sursauts, les Mauves ne seront jamais en mesure de revenir au marquoir, laissant filer leurs adversaires pour un succès net (29-33).

Au classement après 21 journées, Vernon est 7e avec 19 pts, Cherbourg 10e avec 17 points et Caen 11e, également avec 17 points. Le premier rélégable qu'est Billère compte 16 points.

