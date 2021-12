"Silhouettes", le nouveau hit d'Avicii

Le DJ suédois propose la chanson "Silhouettes" en qualité de nouveau single. Avec un son comme celui-là, Avicii pourrait de nouveau faire trembler les dancefloors cet été.

Si le public belge, allemand et britannique sont tombés sous le charme de Tim Bergling, côté français, le public reste un peu plus frileux. Cependant, sa collaboration avec David Guetta lui offre une chance de se faire remarquer.

Ensemble, ils ont collaboré sur le titre "Sunshine", présent sur l'opus "Nothing But The Beat" du DJ français. Les deux artistes ont d'ailleurs été retenus dans les listes des nominations pour la dernière cérémonie des Grammy Awards.