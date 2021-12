Avicii s'entoure de Nile Rodgers sur "Lay Me Down"

Ses hits vont commencer à dépasser les doigts de la main, "Wake Me Up", "Hey Brother" ou encore plus récemment "Addicted To You", Avicii nous gratifie cette fois d'un nouveau single "Lay Me Down".

Sur ce titre il s'est entouré d'un des collaborateurs de Daft Punk, Nile Rodgers ainsi que du chanteur Adam Lambert, artiste américain nommé aux Grammy Awards 2011 dans la catégorie "Meilleure interprétation vocale masculine pop" qui s'était incliné face à Bruno Mars.

Avant de le voir envahir les ondes radiophoniques découvrez un extrait de l'un des prochains hits de cet été.