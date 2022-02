Ce fan de Renaud réalise une parodie cinglante du dernier single "Toujours debout"

Les critiques professionnelles sont très prudentes, très indulgentes envers le chanteur... Les fans le sont pour certains un peu moins ! En particulier Romain Dudek, chanteur et grand fan de Renaud. Mais son dernier single "Toujours debout" est dur à supporter pour lui, et le fait comprendre dans une parodie de son nouveau single qui est plutôt assassine. Pour lui il s'agit d'un retour raté.





"Toujours vivant?

Qu’est-ce tu nous chantes?

Un bulletin d’santé

Une bavardante

Sur ton chemin

Y’a plus d’pavés

Plus que d’la lavande

Et des oliviers

Quel est l’crétin qui t’a soufflé

Que ce serait bien de nous jouer

Le grand retour du miraculé

Sur qui y’a pas trente ans t’aurais craché

Après les attentats

Tu veux nous faire pleurer

Sur tes paparazzis

Ta déprime, ta santé

Tu veux que j’te dise

On s’en balance

Nous on vit dans un

Putain d’état d’urgence

Tu fais plus les télés

On n’en a rien à foutre

Nous on n’y a jamais

Eté vendre notre soupe

Tu continues d’chanter

Et moi je viens d’ranger

Ton single entre

Sardou et Hallyday

Toujours debout?

Qu’est-ce tu nous chantes?

Un bulletin d’santé

Une radotante

Une chanson entière

Pour nous baratiner

On dirait bien qu’ton nègre

Ecrit dans Libé

Tu nous a jamais oublié

Mais t’as p’t’ètre oublié qui on était

On n’est pas des fans décérébrés

Et t’es pas Louane, t’es pas Keen’V

Tu continues d’chanter

Mais on dirait bien

Qu’t’as décaroché

Qu’tu t’es perdu en chemin

J’vais m’mettre Hexagone

Miss Maggie, fatigué

Pis après p’tet bien

Qu’je vais me mettre à pleurer

Allez salut Renaud

A la prochaine

On s’téléphone on s’fait une bouffe ça baigne

Hé fais-nous signe

Vieux saligaud

Le jour où t’auras r’trouvé ton stylo"



Malgrès ça, on peut dire, si l'on en croit les criffres de son label qui annonce 200 000 ventes en moins d'une semaine, que le nouvel album de Renaud se vend très bien, et donc n'est pas si mal accueilli !