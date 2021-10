Forte du succès de son premier single "Lost On You", LP enchaîne avec "Other People".







Avant d'être mise en lumière, elle composait pour d'autres artistes, comme Rihanna et Christina Aguilera. Après trois albums qui passent inaperçus, elle s'est lancée très récemment en solo, et ça a (enfin) marché, pour notre plus grand bonheur.



