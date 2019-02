Un homme demande sa compagne en mariage pendant une séance de cinéma

À quelques jours de la Saint Valentin vous cherchez peut-être comment faire plaisir à l'élu(e) de votre cœur ? Quels cadeaux lui offrir, comment s'organiser pour que le romantisme soit à son paroxysme ; la séance de cinéma vous est peut-être aussi passée par l'esprit. Le cinéma qui peut parfois réserver de belles surprises à ses spectateurs. C'était le cas dimanche 10 Février en Vendée au cinéma des Sables d'Olonne, les personnes présentes dans la salle n'ont pas assisté qu'à une simple diffusion, mais également à une jolie demande en mariage !

C'est Yves, qui a décidé de déclarer sa flamme à sa chérie Tiphaine sans attendre le 14 Février. Et comme il a fait les choses en grand, non seulement il avait la tenue, la bague, mais aussi le film qui allait avec pour y affirmer sa volonté de s'unir et ses qualités. En contactant le cinéma Yves est parvenu à glisser ce petit court-métrage qu'il avait tourné pour l'occasion juste avant la projection du long-métrage attendu.

Voici le court-métrage d'Yves, partagé sur la page Facebook du cinéma Le Grand Palace des Sables d'Olonne.

Un bisou pour la scène finale

Un coup réussi pour Yves, une belle pub aussi pour le cinéma et surtout un excellent moment de détente, d'émotions et de rire pour Tiphaine et les 300 personnes autour d'elles ; qui ont ensuite enchaîné avec la diffusion de "Qu'est qu'on a encore fait au bon Dieu ?"

A LIRE AUSSI.

This is England fête sa 7e édition au cinéma l'Omnia à Rouen

Cinéma : Rouen déroule le tapis rouge au court-métrage

Mort de Michel Legrand, compositeur français aux trois Oscars

Année 2017 (Sports): CAN, Coupe de l'America et adieux de Bolt au menu

Pour Marcio, la vie de château (de sable) à Rio de Janeiro