Mondiaux de ski: Alexis Pinturault sacré en combiné, son premier titre planétaire

Le skieur de Courchevel, vice-champion olympique de la spécialité l'an passé à Pyeongchang et auteur de 21 victoires en Coupe du monde, a devancé le Slovène Stefan Hadalin de 24/100 et l'Autrichien Marco Schwarz de 46/100.

Pinturault succède à Michel Vion, dernier Français sacré en combiné en 1982 à Schladming en Autriche, et lance idéalement sa semaine à Are, où il visera le podium en slalom géant (vendredi) et en slalom (dimanche).

C'est la deuxième médaille française à Are après l'argent de Johan Clarey en super-G.

Sur les coups de midi, le polyvalent avait réalisé une descente raccourcie correcte, avec le 24e temps, à une seconde et demie de l'Italien Dominik Paris, champion du monde de super-G à Are.

Spécialiste des disciplines techniques, Pinturault a réalisé le deuxième temps entre les piquets serrés derrière Hadalin, puis a dû attendre une bonne demi-heure jusqu'au passage de Paris, sur une piste qui s'est dégradée au fur et à mesure, pour la délivrance.

"Je pense que c'était une belle manche de slalom, je fais une petite faute, mais sinon tout le reste était super bien", a réagi Pinturault au micro d'Eurosport.

Aux Mondiaux, Pinturault n'avait jusqu'à présent remporté que le bronze en slalom géant, en 2015 à Beaver Creek (Colorado) et le titre par équipes il y a deux ans à Saint-Moritz (Suisse).

A LIRE AUSSI.

JO-2018: Pinturault et Muffat-Jeandet butent sur Hirscher au combiné

Ski: Pinturault dompte Hirscher dans le combiné de Santa Caterina

Ski: combiné aux Mondiaux, vers un duel Pinturault/Hirscher

JO-2018: les chances françaises de médailles

Ski: Holdener apprécie Lenzerheide et se place pour les Jeux