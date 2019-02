Bientôt des bus jusqu'à minuit dans l'agglo de Rouen

À quelques minutes près, Cendrillon pourrait troquer son carrosse-citrouille pour un Teor ou un métro du Réseau astuce. Le jeudi 7 février 2019, Frédéric Sanchez, président de la Métropole Rouen Normandie (Seine-Maritime), confirme qu'une bonne partie des transports en commun de l'agglo circuleront plus tard qu'aujourd'hui. Fini, la soirée abrégée pour prendre le dernier bus de 23 heures ou le retour à pieds. "Les derniers bus et métros partiront du centre-ville à minuit", présente Frédéric Sanchez. Une mesure qui entrera en vigueur le samedi 25 mai 2019, en même temps que l'inauguration de la ligne T4.

60 % d'habitants concernés

Pour faire tourner quelques rames et bus de plus, la Métropole devra tout de même débourser un million d'euros supplémentaire. Une dépense tout à fait justifiée selon son président : "60 % de la population est concernée car ils vivent à moins de 500 mètres d'un arrêt de métro, de Teor ou de ligne Fast", les trois services concernés par cette mesure qui est bien accueillie par le public. "C'est plus de liberté dans les soirées pour les étudiants", prévoit déjà Thomas Daleau.

Côté sécurité, Frédéric Sanchez assure qu'il sera "vigilant si des difficultés apparaissent". Néanmoins, il estime que les éventuelles craintes de certains usagers seraient plus "liées à l'heure et à la nuit en général qu'aux transports en commun". Pour un test grandeur nature et un vrai retour sur expérience, il pourra compter à coup sûr sur l'affluence touristique lors de l'Armada.

