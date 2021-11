Rouen. Un couple tué par balles en Normandie, l'ex-compagnon de la femme en garde à vue

Un homme et une femme ont été tués par arme à feu dans la nuit de lundi à mardi 5 février 2019 à Eu (Seine-maritime) et le suspect, l'ex-compagnon de la femme décédée, a été placé en garde à vue, a-t-on appris de sources concordantes. Selon un gendarme, le suspect, qui s'est rendu spontanément à la gendarmerie, est l'ex-conjoint de la femme décédée. "Un homme est en garde à vue après le décès de deux personnes par arme à feu à Eu vers 1h30 ce matin", a indiqué le procureur de la République de Dieppe Yves Dupas à un correspondant de l'AFP. Le magistrat n'a pas souhaité donner plus de détails, assurant qu'il communiquerait mercredi sur cette affaire.

Selon le Courrier picard qui a révélé l'information, le drame s'est produit au domicile de l'homme décédé, un employé de la centrale nucléaire de Penly âgé de 32 ans. En 2017, 130 femmes sont mortes en France sous les coups de leur compagnon, leur petit ami ou leur ex-conjoint, selon les données du ministère de l'Intérieur, soit une tous les trois jours. Aux 109 femmes tuées au sein de "couples officiels" (par des conjoints ou ex-conjoints) s'ajoutent 21 femmes tuées par un petit ami, un amant ou une relation épisodique.

Chaque année, près de 220 000 femmes subissent des violences de la part de leur conjoint ou ex-compagnon.

Avec AFP