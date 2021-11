Caen. "We Hate You Please Die" obtient son ticket pour le festival Beauregard

Ils étaient quatre en lice pour la finale et un seul groupe en est sorti vainqueur. C'était vendredi 1er février qu'avait lieu la finale de la John's session au Big Band Café d'Hérouville-Saint-Clair (Calvados). We Hate You Please Die, Breaky Boxes, J.E.R Jyeuhair, NOROY se sont partagé la scène et ont tenté de tirer leur ticket pour la 11e édition du festival Beauregard. Après vote du public, c'est finalement le groupe rouennais qui l'a emporté.

Un retour à Caen en avril

Les quatre jeunes artistes fervents de mélange de grands coups de fuzz et de quelques gouttes de pop seront donc sur la scène du festival Beauregard du 4 au 7 juillet 2019. La programmation complète sera d'ailleurs dévoilée le 7 février prochain. En attendant, le groupe a déjà noté des rendez-vous dans son calendrier, dont un retour au BBC le 5 avril 2019. Mi-février, il enchaîne une tournée à Tours le 14 février, à Nantes le 15 février et au Havre le 16 février.