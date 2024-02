Hérouville-Saint-Clair. Gagnant du John's Session, Fishtalk obtient son ticket pour le festival Beauregard

Ils étaient quatre en lice pour la finale et un seul en est sorti vainqueur. Ce mercredi 7 février avait lieu la finale de la John's Session au Big Band Café d'Hérouville-Saint-Clair. BLANK\\, Fishtalk, Marla Wallace et Museau se sont partagé la scène et ont tenté de remporter leur ticket pour se produire sur scène lors de la 16e édition du festival Beauregard. Après vote du public et d'un jury de professionnels, c'est finalement Fishtalk qui l'a emporté.

Un nouvel EP en préparation

Les quatre jeunes artistes originaires de Caen seront donc sur la scène du festival Beauregard qui se déroule du 4 au 7 juillet 2024 avec leur univers oscillant entre mélodie douce et tonalité noise rock. En attendant, le groupe pense déjà aux semaines à venir avec la sortie, prévue pour avril, de leur second EP. Celui-ci fera suite au premier paru en 2021. Afin de se préparer au mieux pour leur passage sur l'une des deux scènes du festival qui est tout près d'afficher complet, le groupe bénéficiera d'une résidence de plusieurs jours au Big Band Café, ainsi que d'un accompagnement personnalisé.