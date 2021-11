Gonfreville-l'Orcher. Coupe Gambardella : Le HAC étrille QRM et file en 8e

Le match

Le HAC et QRM, les deux derniers clubs normands encore en lice en Coupe Gambardella, s'affrontaient dimanche 3 février 2019 au stade Maurice-Baquet de Gonfreville-l'Orcher. Face à un adversaire qu'ils avaient corrigé en championnat le 8 octobre 2018 à Lozai (1-5), les jeunes Havrais partaient largement favoris. La différence de niveau entre les deux équipes sautait rapidement aux yeux. Au bout de 22 minutes, les Ciel et Marine menaient déjà 2-0 sur des buts de Konate, auteur d'une frappe enroulée de toute beauté dans un angle fermé, et Le Corre. Tombeur du FC Rouen (0-4) et de l'US Avranches (1-2) lors des deux tours précédents, le HAC survolait ce nouveau derby. En face, les Jaunes s'époumonaient à courir après un ballon insaisissable. Les Havrais, seulement inquiétés sur un coup franc de Ducoin repoussé par Zinga (29e), avaient toutefois tendance à tomber dans le piège de la facilité, gâchant ainsi plusieurs occasions de plier le match avant la mi-temps.

La marche était beaucoup trop haute pour QRM

À l'agonie en championnat, où ils n'ont toujours pas signé la moindre victoire (4 nuls et 12 défaites), les joueurs de l'agglo rouennaise avaient réussi jusque-là à égayer leur saison avec la Coupe Gambardella, réalisant notamment un exploit face à l'Amiens SC en 64e de finale. Mais cette fois, la marche était beaucoup trop haute pour les protégés d'Arnaud Cambremer. Les Havrais déroulaient en seconde période et ajoutaient quatre nouveaux buts par Gomes, Konate, El Khiar et Fofana. D'une belle volée, Koutsimouka sauvait, si l'on peut dire, l'honneur de QRM (6-1, 83e)

Le HAC sera donc l'unique représentant normand en 8e de finale, dont le tirage au sort aura lieu le jeudi 7 février 2019. Les rencontres se joueront le dimanche 24 février 2019. Ce sera à n'en pas douter une autre paire de manches pour les Ciel et Marine.

Les buts

17e : Konate, complètement excentré côté gauche dans la surface de QRM, envoie le ballon juste sous la barre d'une frappe enveloppée de l'intérieur du pied droit. Du grand art.

HAC - QRM : 1-0

22e : Esseulé côté droit, Le Corre double la mise d'une frappe croisée à ras de terre.

HAC - QRM : 2-0

56e : Fofana s'échappe à la limite du hors-jeu, avant d'offrir sur un plateau le 3e but à Gomes.

HAC - QRM : 3-0

68e : Une belle combinaison à trois entre Gomes, Ketcha et Konate permet à ce dernier de marquer du bout du pied.

HAC - QRM : 4-0

74e : El Khiar profite d'un ballon qui traîne dans la surface de QRM pour alourdir la note d'une frappe croisée.

HAC - QRM : 5-0

77e : Sy centre à ras de terre, Fofana reprend victorieusement de près.

HAC - QRM : 6-0

83e : Koutsimouka ajuste une superbe reprise de volée. Transversale rentrante.

HAC - QRM : 6-1

La fiche

Arbitre M. Beneteau - 100 spectateurs environ

Buts HAC : Konate (17e, 68e), Le Corre (22e), Gomes (56e), El Khiar (74e), Fofana (77e) ; QRM : Koutsimouka (83e)

Avertissement QRM : Soukouna (78e)

HAC : Zinga, Sancho, N'Guessan, Loubacky, Bade, Medoah, Le Corre, Fofana, Gomes, Kechta, Konate. Remp : Diaby, El Khiar, Kerchouche, Sy, Costa Da Silva. Ent : Mickaël Lebaillif

QRM : Quelard, Cramoisan, Koutsimouka, Taieb, Bonamy, Couturier, Le Boette, Ducoin, Ratel, Soukouna, Kitenge Bokevi. Remp : Caftano Dos Santos, Fawoubo, Bailly, Trophardy, Ramarijaona. Ent : Arnaud Cambremer

A LIRE AUSSI.

[Ligue 2] : La victoire de la patience pour Le Havre

Football (Ligue 2, 10e journée) : Le Havre AC s'offre Lorient et se replace

[Coupe de la Ligue] : Vainqueur de Nîmes, Le Havre s'offre un quart de finale à Bordeaux

Football (Ligue 2) : Le Havre leader provisoire

Football (Ligue 2, 26e journée) : Malgré Mateta, Le Havre craque à Sochaux