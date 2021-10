Lillebonne. Réouverture du musée Juliobona à Lillebonne

Après sa fermeture annuelle, le musée Juliobona, musée gallo-romain de Lillebonne (Seine-Maritime) rouvre ses portes samedi 2 février 2019 à partir de 13h30. L'année débute avec l'exposition " Leurs Amphores anthropomorphes ". Elle est proposée par l'École d'arts graphiques et plastiques de Port-Jérôme-sur-Seine. Il s'agit du résultat du travail à la plaque des élèves, sur l'estampage à partir d'un moule en plâtre. L'exposition sera visible jusqu'au 6 mars 2019.

Le musée est ouvert les mercredis, samedis et dimanches de 13h30 à 17h30 de février à novembre. Pendant les vacances scolaires le musée est ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (automne et hiver) ou 18 heures (été).

Juliobona, musée gallo-romain de Lillebonne – Place Félix Faure – 02 32 84 02 07.