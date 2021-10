Lillebonne. Lillebonne : une sépulture gallo-romaine découverte

Lillebonne (Seine-Maritime) a un riche passé gallo-romain. Dans le cadre de travaux pour la réhabilitation d'un bâtiment au sein de la maison de l'intercommunalité de Caux Seine Agglo durant l'été 2018, une sépulture a été découverte. Une urne avait été décelée. On connaît, en fait, depuis le 18e siècle la présence d'une nécropole autour de la maison de l'intercommunalité.

Des fouilles ont été prescrites. Elles ont eu lieu du 7 au 11 janvier 2019 grâce à une équipe de la mission archéologique départementale de l'Eure.

Différents objets retrouvés. - Jérôme Spiesser

Des objets des 2e et 3e siècles

Les fouilles ont permis de réaliser de nombreuses découvertes. Des vestiges enterrés depuis 1800 ans à seulement 80 centimètres de profondeur.

Trois urnes funéraires ont été retrouvées. C'est la première qui a retenu l'attention. Elle était accompagnée de riches offrandes : un vase en verre de couleur bleu, des statuettes en terres cuites, des vases en verres mais aussi d'une bague avec un décor céleste en or, une perle en cristal de roche longue de six centimètres et un grand médaillon en bronze.

Une bague avec un décor céleste en or. - Jérôme Spiesser

Faire avancer la connaissance scientifique

Ces découvertes permettent de compléter la connaissance des pratiques funéraires gallo-romaines. Les premiers éléments indiquent que cette tombe est celle d'une personne ayant eu un statut social élevé dans la ville antique de Juliobona. Les bijoux retrouvés sont uniques.