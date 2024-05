[Photos] Lillebonne. Le musée gallo-romain Juliobona modernisé et actualisé

"Non, l'archéologie n'est pas une science figée !", rappelle Jonas Parétias, chargé d'études en archéologie pour Caux Seine Agglo, alors que le musée gallo-romain Juliobona de Lillebonne vient de rouvrir après plusieurs mois de travaux. Le site culturel a subi un sacré lifting, déjà entamé pour accueillir l'exposition temporaire consacrée à Apollon, l'an passé, qui a attiré près de 10 000 visiteurs. Plus d'espace, plus de couleurs, des vitrines désormais à hauteur d'enfant… De nouvelles pièces sont aussi venues garnir le musée.

Le nouveau musée Juliobona Impossible de lire le son.

"On souhaitait conserver le côté contemporain apporté par l'exposition Apollon, avec des couleurs vives, des éléments en plexiglas coloré qui apportent une touche pop", détaille Elise Cousin, directrice de Juliobona. Sur les murs de couleur mauve, de grands dessins montrent à quoi pouvait ressembler une riche cité romaine, comme fut Lillebonne, dans l'Antiquité. La collection de 300 vestiges archéologiques, mis au jour sur la commune de la fin du XIXe siècle à nos jours, a été enrichie par des pièces découvertes en 2019, notamment la tombe dite de Domina. Son contenu est désormais exposé à côté de la tombe de Marcus, découverte en 1864.

Les vitrines ont pris des couleurs.

"On présente côte à côte deux tombes aristocratiques vraiment exceptionnelles, que bon nombre de musées peuvent nous envier, souligne Jonas Parétias. On a 200 ans d'histoire archéologique rassemblés ici. Cela permet de montrer comment tout cela s'alimente au fur et à mesure du temps et comment la technique archéologique a évolué."

Jonas Parétias, chargé d'études en archéologie Impossible de lire le son.

Cette refonte a d'ailleurs permis d'actualiser les connaissances sur certaines pièces, comme des blocs funéraires présentés dans la première salle. "Nous avons rassemblé ces deux paires de blocs car de récentes études ont montré qu'ils fonctionnaient ensemble", éclaire Lucie Boissières, médiatrice culturelle. Des modules pédagogiques garnissent aussi chaque salle, pour apprendre en s'amusant.

La tombe de Domina est venue garnir le musée.

Pratique. Musée Juliobona, place Félix Faure à Lillebonne. Ouvert les mercredis, samedis et dimanches (même fériés) d'avril à novembre et tous les jours (sauf le mardi) pendant les vacances scolaires.