Lillebonne. Archéologie à Lillebonne : "On ne s'attendait pas à de tels résultats"

La cité antique de Juliobona n'en finit plus de délivrer ses secrets. Les prospections archéologiques menées depuis la mi-février 2019 ont donné des résultats jugés très intéressants pour trois sites : le théâtre, le parking Coubertin et le jardin Jean-Rostand. "On a pour la première fois une structure urbaine qui se dessine, souligne Jérôme Spiesser, archéologue chargé des recherches à Lillebonne. On ne s'attendait pas à de tels résultats."

• Lire aussi : Prospections archéologiques sur Lillebonne : cartographier Juliobona



Théâtre, basilique ou temple ?

Les recherches ont permis de mettre en évidence la présence d'un bâtiment accolé au théâtre. Il peut s'agir d'une annexe de ce lieu culturel qui aurait alors une forme toute particulière. La présence de deux colonnades indique que cela pouvait être une cour avec un portique et une charpente. L'existence de ce cryptoportique placerait Lillebonne comme une capitale de cité importante régionalement.

Mais ces colonnes pourraient aussi appartenir à un tout autre bâtiment comme "une basilique, qui était à l'époque antique un tribunal, ou un temple".

Tous sont en tout cas très rares en France et en Europe et certifient que cette zone de la cité était un lieu de vie très important. Les recherches vont se poursuivre et d'ici "deux-trois mois, on devrait pouvoir être plus précis".

Juste au-dessus du théâtre, en rouge, on aperçoit un bâtiment avec deux colonnades en haut à droite. - DR

Une ville "gonflée"

Dans le jardin Jean-Rostand, l'archéologue a découvert un bâtiment avec une pièce circulaire. "Cela pourrait être une ancienne église médiévale." Le niveau antique serait situé un niveau encore en dessous puisqu'années après années, les bâtiments ont été construits les uns sur les autres. Ce qui a d'ailleurs produit un amoncellement : "la ville a gonflé", sourit Jérôme Spiesser.

Sous le parking, un trésor

Les prospections sous le parking Coubertin ont elles aussi révélé une belle surprise :

"Une ville antique ou médiévale est présente dessous" Impossible de lire le son.

Dans l'un des bâtiments situés sous ce parking, là aussi, on observe plusieurs points alignés qui ressemblent à des colonnes. Le chercheur va s'appuyer sur des cartes postales et des photos pour déterminer s'il s'agit des fondations de l'usine textile construite des siècles plus tard ou si ce sont bien des colonnades ou encore le quai du port.

Les bâtiments découverts sont en rouge. On distingue par des traits noirs les voies de circulation. - DR

La suite des recherches doit aussi permettre de déterminer l'emplacement et l'importance du port. "On l'imagine sous le stade et sans doute moins important que ce que l'on pensait."

Place ensuite aux discussions pour savoir quelle valorisation donner à ces différents lieux. En sachant que les vestiges découverts présentent l'avantage de mesurer jusqu'à un mètre de haut, ce qui pourrait permettre de "facilement s'imaginer à l'intérieur". Créer tout un circuit touristique autour de ces vestiges ? Pourquoi pas mais pas tout de suite, d'autant que Jérôme Spiesser est prudent. Il met en avant l'importance de préserver le site, visiblement exceptionnel.

