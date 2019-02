Prospections archéologiques sur Lillebonne : cartographier Juliobona

Des prospections archéologiques sont prévues sur Lillebonne (Seine-Maritime) du lundi 18 au vendredi 22 février 2019. Des prospections dites géo-radar. Il s'agit d'une nouvelle technique pour cartographier les sols. C'est d'ailleurs une société Espagnole qui va réaliser le scanner des sols. L'objectif est de réaliser un plan le plus complet possible de la cité antique de Juliobona. Il existe encore de nombreuses zones d'ombre notamment sur l'existence ou pas d'un port.

Écoutez Jérôme Spiesser, chargé d'études en archéologie à Caux Seine Agglo :

Réaliser un plan complet

Les prospections vont permettre de réaliser un plan complet de Juliobona. Il s'agit de délimiter l'hyper centre romain, de donner plus d'informations sur le port, les thermes, le château et d'avoir un plan complet du théâtre romain dont une partie est encore sous la route. Les résultats devraient être dévoilés d'ici quelques semaines.

Calendrier et emplacements

• Lundi 18 février : stade Pierre de Coubertin

• Mardi 19 février : parking Pierre de Coubertin (matin) et jardin Jean Rostand (après-midi)

• Mercredi 20 février : stade Pierre de Coubertin

• Jeudi 21 février : parking Pierre de Coubertin (matin) et thermes – jardin Jean Rostand (après-midi)

• Vendredi 22 février : place Félix Faure (rue) (matin) et place Félix Faure (parking) (après-midi)