Après la sélection des films pour Cannes, voici la sélection des Gérard !

La comédie a été particulièrement pointée du doigt, avec les nominations de Comme un chef, La Croisière, Hollywoo..., La Guerre des boutons et La Nouvelle guerre des boutons parmi les candidats au Gérard du film. Les Biens-aimésde Christophe Honoré complètent cette liste.

Chez les acteurs, le Gérard du désespoir masculin opposera Louis Garrel (Les Biens-aimés), Jérémie Elkhaïm (La Guerre est déclarée), Jean Reno (Comme un chef), Elie Semoun (L'Elève Ducobu) et Franck Dubosc. L'acteur-humoriste est cité pour Bienvenue à bord, après sa "victoire" dans la catégorie l'an passé. Côté féminin, la succession de Jane Birkin pour le trophée du désespoir féminin se jouera entre Mathilde Seigner (La Guerre des boutons), Monica Bellucci (Un été brûlant), Pauline Lefèvre (Voir la mer), Judith Godrèche (Low Cost) et Audrey Tautou (La Délicatesse).



Encore une fois, l'Académie des Gérard s'est creusée la tête pour inventer des catégories hautes en couleurs. Elle désignera notamment le "Gérard du film en costumes qui s'est pris une veste", le "Gérard de l'acteur qui a un prénom africain", le "Gérard du membre de duo qui l'a dans le cul" mais aussi le "Jérar du film tro golri".



Le verdict des Gérard du cinéma 2012 sera annoncé le 14 mai prochain, avec une cérémonie retransmise sur l'antenne de Paris Première à 22h30. Plus d'informations sur le Facebook officiel des Gérard : www.facebook.com/lesgerard



La liste complète des nominations aux Gérard du cinéma 2012 :



Gérard de l'acteur qui ferait bien d'arrêter de se la jouer et d'apprendre à jouer tout court

Tomer Sisley dans Largo Winch 2

Jean-Paul Rouve dans Low Cost

Anna Mouglalis dans Chez Gino

Eric Cantona dans De force

Louis Garrel dans Les Bien-aimés



Gérard du film avec des malades, des handicapés, des béquilles, des brancards, des fauteuils roulants, de l'Actifed, du Voltarène, du Primpéran, des bilans sanguins, des feuilles de remboursement, des

courbes de température et des plateaux repas avec de la macédoine tiède. Et un petit suisse.

Intouchables avec François Cluzet et Omar Sy

La Guerre est déclarée avec Jérémie Elkaïm

Lourdes avec Sylvie Testud

Je n'ai rien oublié avec Gérard Depardieu

Ma compagne de nuit avec Emmanuelle Béart



Gérard du membre de duo qui l'a dans le cul

Fred Testot

Olivier Baroux

Yvan Le Bolloch'

Alexandra Lamy

Kool Shen



Gérard du film tellement riche en sucre, en miel et en guimauve que si t'as le malheur d'avoir pris du pop-corn, t'es sûr de dégueuler dans le seau

La Délicatesse avec Audrey Tautou

Ma part du gâteau avec Karine Viard

Le Fils à Jo avec Gérard Lanvin

Mon père est une femme de ménage avec François Cluzet

Monsieur papa avec Kad Merad



Gérard de l'acteur qui a un prénom africain

Hippolyte Girardot

Sagamore Stévenin

Clovis Cornillac

Melvil Poupaud

Omar Sy



Gérard du film qui n'existe pas. Encore.

Le Vélo rouillé des frères Dardenne, avec Emilie Dequesne et Olivier Gourmet

Pa ni pwoblem de Lucien Jean-Baptiste, avec Firmine Richard et Edouard Montoute

La Famille Rossignol de Christophe Baratier, avec Gérard Jugnot, Kad Mérad, Gérard Jugnot et Mathilde Seigner. Et Gérard Jugnot.

Bisexuality Tokyo 2 AM de Christophe Honoré, avec Louis Garrel et Chiara Mastroiani

Yakuza Furious Game d'Olivier Mégaton et Luc Besson, avec Jason Statham, Jet Li et Louise Bourgoin

Tous coupables de Mathieu Kassovitz, avec Mathieu Kassovitz

Moi de Frédéric Beigbeder, avec Gaspard Ulliel et Pauline Lefèvre



Gérard de l'ancien Robins des bois qui devrait arrêter, maintenant. Ou à la limite reformer les Robins des bois. Mais loin. A Sherwood, par exemple.

Jean-Paul Rouve dans Légitime défense

Jean-Paul Rouve dans Low Cost

Jean-Paul Rouve dans Les Tuche

Jean-Paul Rouve dans Poupoupidou



Gérard de l'actrice qui bénéficie le mieux des réseaux de son mari

Arielle Dombasle dans Crédit pour tous



Girard di film halal

Beur sur la ville avec Booder

Omar m'a tuer avec Sami Bouajila

Halal police d'état avec Eric Judor et Ramzy Bedia

La Source des femmes avec Leïla Bekhti

Or noir avec Tahar Rahim



Gérard de l'acteur, on espère que tu l'aimes bien, parce que t'es parti pour voir sa gueule partout pendant les trente prochaines années

François Cluzet dans Intouchables

Omar Sy dans Intouchables

Joey Starr dans Polisse

Gilles Lellouche dans Les Infidèles

Jean Dujardin dans The Artist



Gérard du film en costumes qui s'est pris une veste

Henri IV avec Julien Boisselier

Jeanne Captive avec Clémence Poésy

La Fille du puisatier avec Daniel Auteuil

Or noir avec Tahar Rahim

Le Moine avec Vincent Cassel



Gérard de l'acteur culte qui tournait dans des bons films. Et puis, un jour visiblement, ça l'a fait chier.

Jean-Pierre Bacri dans Avant l'aube

Valérie Lemercier dans Bienvenue à bord

Clovis Cornillac dans Une folle envie

Jean Reno dans Comme un chef

Christian Clavier dans On ne choisit pas sa famille



Gérard du rôle de sa vie

Jean Rochefort dans Amaguiz

Alain Delon dans Krys

Pierre Arditi dans LCL

Charlotte Rampling dans Allianz

Robert Hossein dans Audika



Jérar du film tro golri :))) ROTFLOL !!!!!! XDDDD !!!!!!!!!! fo tro k jaille le voir av les soss, pke jkiff tro c jore de film c tro bi1 !!! MDRRRRR ma louloutte jte kiff kissoukissou !!!

Sur la piste du Marsupilami avec Jamel Debbouze et Alain Chabat

Halal police d'état avec Eric Judor et Ramzy Bedia

Les Mythos avec Stéphanie Crayencour

Hollywoo... avec Florence Foresti et Jamel Debbouze

Case départ avec Thomas Ngijol et Fabrice Eboué



Gérard du désespoir féminin

Mathilde Seigner dans La Guerre des boutons

Monica Bellucci dans Un été brûlant

Pauline Lefèvre dans Voir la mer

Judith Godrèche dans Low Cost

Audrey Tautou dans La Délicatesse



Gérard du désespoir masculin

Louis Garrel dans Les Bien-aimés

Franck Dubosc dans Bienvenue à bord

Jérémie Elkaïm dans La Guerre est déclarée

Jean Reno dans Comme un chef

Elie Semoun dans L'Elève Ducobu



Gérard du film

Les Bien-aimés de Christophe Honoré, avec Louis Garrel

Comme un chef de Daniel Cohen, avec Jean Reno et Michael Youn

La Croisière de Pascale Pouzadoux, avec Charlotte de Turkheim

Hollywoo... de Frédéric Berthe, avec Florence Foresti et Jamel Debbouze

La Guerre des boutons et La Nouvelle guerre des boutons de Yann Samuell et de Christophe Barratier avec Eric Elmosnino et Matilde Seigner et avec Laetitia Casta et Guillaume Canet