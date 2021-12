Deauville. Hazanavicius président du prochain festival du cinéma américain de Deauville

Le réalisateur français Michel Hazanavicius présidera le jury du 43e Festival du cinéma américain de Deauville qui se déroulera du vendredi 1er au dimanche 10 septembre 2017. Son nom a été dévoilé par les organisateurs du deuxième plus grand rassemblement cinématographique français après Cannes, lundi 12 juin. Cannes où Michel Hazanavicius vient de présenter son dernier film, Le Redoutable, qui sortira en salles le 13 septembre.

"Élevé par le cinéma américain"

"Je suis extrêmement touché et honoré de présider cette année le Jury du Festival du Cinéma Américain de Deauville. J'ai, comme la moitié de la planète, été en partie élevé par le cinéma américain et je me réjouis de passer ces dix jours à m'en nourrir à haute dose. In Cinema we trust !", a confié le principal intéressé. Avec The Artist, il a remporté 5 Oscars, dont celui du meilleur film et celui du meilleur réalisateur.

Il croisera notamment dans la station balnéaire normande, la réalisatrice Emmanuel Bercot. Scénariste et interprète dans le Polisse de Maïwenn, elle s'est également distinguée dans Mon roi, qui lui a valu un prix d'interprétation au Festival de Cannes en 2015. Son dernier film, La Fille de Brest, est sorti en novembre 2016.

