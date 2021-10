Cinéma. Les Misérables, le film qui a bouleversé Emmanuel Macron

Il a bouleversé la croisette, fait trembler les murs du C.I.D à Deauville (Calvados) et il a même poussé les portes de l'Élysée. Primé lors du festival de Cannes et lors du festival du film américain de Deauville, le film événement de Ladj Ly sort mercredi 20 novembre 2019 dans les salles obscures, et il n'a pas laissé Emmanuel Macron insensible.

Le film raconte l'histoire de Stéphane (Damien Bonnard), tout juste arrivé de Cherbourg, il intègre la Brigade anticriminalité de Montfermeil, dans le 93. Il fait équipe avec Chris (Alexis Manenti) et Gwada (Djebril Didier Zonga), deux "Bacqueux" d'expérience. Il découvre rapidement les tensions entre les différents groupes du quartier et alors qu'ils se trouvent débordés lors d'une interpellation, ils s'aperçoivent qu'un drone filme leurs moindres faits et gestes.

Emmanuel Macron a été invité par Ladj Ly et son équipe à visionner le film, qui l'a profondément touché, et selon le Journal du dimanche il a demandé au gouvernement de trouver, rapidement, des solutions pour améliorer les conditions de vie en banlieue. Une réaction qui n'a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux...