Rouen. Neige en Seine-Maritime : les équipes s'organisent pour maintenir la circulation

De la neige est attendue dans la soirée du mardi 29 janvier 2019, avec le passage de la tempête hivernale Gabriel sur le territoire de la Seine-Maritime. Un événement météorologique qui n'inquiète pas plus que ça, à la direction des routes du Département, responsable de la bonne circulation sur des milliers de kilomètres de chaussée. "Nous serons à la frange, pas au cœur de la tempête, explique Jean-Pierre Lucas, directeur général adjoint de ce service. Mais les conséquences ne seront pas les mêmes partout, il y aura des différences entre le littoral, le plateau d'Yvetot ou encore les environs de Gournay-en-Bray."

32 camions prêts à intervenir

Depuis le milieu d'après-midi, des équipes d'agents du Département sont déjà à pied d'œuvre pour anticiper au mieux. "Nous intervenons avant l'arrivée de l'événement en répandant un mélange d'eau et de sel pour faire fondre la neige au contact de la chaussée", poursuit Jean-Pierre Lucas. Au total, 3500 tonnes de sel sont stockées et réparties sur l'ensemble du département et 32 camions équipés de lames et de saleuses se tiennent prêts à intervenir.

Pour les routes à traiter en priorité, la direction des routes a procédé à une hiérarchisation du réseau : "On a identifié 1900 kilomètres d'itinéraire prioritaire, ensuite on a 1500 kilomètres de route de niveau 2 et puis le reste qui est de la desserte très locale." Pour ces axes les moins empruntés, le Département a signé des accords avec des agriculteurs ou des communautés de communes qui peuvent intervenir sur leur secteur avec leur matériel.