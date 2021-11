Canteleu. Crise du beurre : la FDSEA en Normandie pointe du doigt les grandes surfaces et les industriels

Face à la crise du beurre, la FDSEA de Seine-Maritime riposte. À Dieppe, Yvetot, Gournay-en-Bray et Canteleu, les agriculteurs étaient présents ce vendredi 3 novembre 2017 devant des grandes surfaces pour y vendre du beurre. Une opération de communication auprès des consommateurs pour expliquer les "raisons" de cette pénurie.

Le beurre vendu à l'export

La consommation mondiale de beurre a augmenté ces dernières années. "Le beurre a un certain prix, les fournisseurs vendent le beurre ailleurs sur les marchés export, la grande distribution n'accepte pas la hausse du prix, explique Stéphane Donckele, le secrétaire général de la FDSEA de Seine-Maritime. On est passé d'une tonne de beurre à 3 000 € à 7 000 € aujourd'hui", poursuit-il.

Devant le magasin, les agriculteurs prennent le temps de discuter avec les consommateurs. Sur les flyers qu'ils distribuent un message : "Producteurs, consommateurs : ne comptons plus pour du beurre!" Et les clients semblent plutôt réceptifs. "Je suis étonnée qu'il n'y ait plus de beurre alors qu'on est dans un département laitier", indique Édith Hourdin, venue faire ces courses dans cette grande surface. Un discours que partage Sylviane Leroux, une cliente : "Ils travaillent dur, il faut les soutenir."

A LIRE AUSSI.

Dans l'Orne, les agriculteurs dénoncent la fausse pénurie de beurre

Les producteurs de lait se mobilisent de nouveau pour les prix

Le beurre commence à manquer dans les rayons des supermarchés français

Le boom de l'agriculture bio en Europe

Rentrée: le prix du croissant s'envole