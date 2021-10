Oissel. Près de Rouen, Oissel a enfin son nouveau collège

"Nous étions attachés à notre ancien collège", a expliqué la principale Florence Dumas-Lesueur lorsqu'elle a pris la parole pour l'inauguration du collège Charcot de Oissel (Seine-Maritime), deuxième du nom, jeudi 24 janvier 2019. Même s'il ne répondait clairement plus aux attentes avec "ses fissures, ses infiltrations et ses toilettes d'un autre âge".

L'ancien collège se trouve toujours face au nouveau bâtiment, en attendant d'être déconstruit. - Pierre Durand-Gratian

La reconstruction du collège devait être une priorité et c'est ce que les élus locaux ont mis en avant. "Vous avez répondu à une exigence de dignité", a lancé le député Hubert Wulfranc à Pascal Martin, le président du département qui a la charge des collèges.

Et il est vrai que le nouvel établissement flambant neuf a tout pour plaire : "un nouveau CDI, un nouveau restaurant, des salles de classe regroupées dans un même bâtiment ce qui est plus pratique au quotidien. [...] C'est aussi un élément de fierté pour les collégiens", détaille Émeric Jeanne, principal-adjoint du collège.

Les travaux comprenaient la construction d'une nouvelle cantine. - Pierre Durand-Gratian

Une salle de sport à venir

La reconstruction du collège Charcot s'est faite sur le même site, sans qu'il n'y ait fermeture de l'ancien collège. Les bâtiments d'enseignement, le restaurant et la logistique ont déjà été livrés et les équipes, ainsi que les 432 élèves ont pu déménager juste après les vacances de la Toussaint. Doivent encore être livrés dans un second temps, le parking, la salle d'évolution sportive de 220 m2 et des logements. Coût total de l'opération : 16,4 millions d'euros à la charge du conseil départemental.

Les salles de science sont équipées de paillasses sur roulettes pour plus de modularité. - Pierre Durand-Gratian

Au total, ce sont cinq nouveaux collèges qui doivent sortir de terre pendant la durée de l'actuel mandat départemental dans le cadre du plan "ambition collèges".