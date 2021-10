Rouen. Les dossiers chauds du Département de Seine-Maritime pour 2019

Plusieurs dossiers vont animer la nouvelle année dans le Département de la Seine-Maritime. Son président, Pascal Martin, est revenu sur plusieurs d'entre eux, jeudi 24 janvier 2019.

Le Grand débat national

Dans le cadre du Grand débat national, le Département va contribuer à deux niveaux. "Nous allons déposer une contribution écrite sur le site du Grand débat avec des propositions sur les compétences qui nous concernent, annonce Pascal Martin, et nous allons organiser, un samedi matin en février à l'hôtel du Département, un échange sur un thème qu'il reste à déterminer."

Dans ce Grand débat, Pascal Martin souhaite d'ailleurs que certains points soient abordés. Comme la réforme de la loi NOTRe, sur les compétences des différents échelons du territoire, qui a confié la gestion des transports scolaires à la Région et non plus au Département, "sauf pour les élèves en situation de handicap", s'étonne Pascal Martin.

Il regrette aussi la mise en place du non-cumul des mandats, "ce n'était pas si bête d'avoir un élu local avec un mandat national" et déplore aussi la suppression de la réserve parlementaire qui permettait de venir en aide à des associations notamment.

Évolution des centres médico-sociaux

C'est l'un des grands projets de la nouvelle année : l'ouverture de permanences sociales sans rendez-vous dans les centres médico-sociaux. Un changement qui "répond à la demande des administrés du département". Plusieurs milliers de personnes sont accueillies chaque jour dans les près de 90 centres du département.

"Il n'y aura pas de fermeture de centre, nous maintenons le maillage actuel", se défend Pascal Martin, en ajoutant qu'il y aura des "adaptations en termes d'ouverture au public, en respectant le principe d'équité de charge de travail entre les agents".

Les mineurs non accompagnés

La question a marqué 2018 et restera présente cette année. "Près de 800 jeunes sont accompagnés par le Département", souligne Pascal Martin qui note la mobilisation de 28 millions d'euros en 2018 pour les mineurs non accompagnés.

"Nous avons lancé des appels à projet auprès d'associations et nous attendons des réponses", ajoute Pascal Martin quant à la création de places d'hébergements supplémentaires pour mettre à l'abri ces jeunes. 300 places sont actuellement réservées dans des hôtels à travers le Département.

Améliorer l'attractivité

L'avenue verte sera mise en service cette année, pour la saison touristique, entre Arques-la-Bataille et Dieppe. Elle permettra ensuite de rejoindre la véloroute du littoral ou le Transmanche. 6 millions d'euros ont été investis par le Département.

Le festival Terres de paroles reviendra à l'automne mais "plus dans la même configuration pour être présent sur tout le territoire, urbain comme rural", poursuit Pascal Martin.

L'année 2019 marquera aussi le 100e anniversaire du parc de Clères, l'organisation du deuxième Seine marathon 76 en septembre et l'organisation à Rouen de Fête en Seine : une course d'aviron à laquelle participent six départements français traversés par la Seine.