Rouen. 18 lauréats pour l'appel à projets citoyens à Rouen

Les jeux sont faits désormais. Sur les 31 propositions soumises au vote physique et en ligne de l'appel à projets citoyens de la Ville de Rouen (Seine-Maritime), 18 ont été retenues. Il s'agit des 18 projets qui ont obtenu le plus de votes pour un budget total, fixé à l'avance, d'un million d'euros.

Environ 2000 personnes ont participé au vote. Chacun pouvait se prononcer pour six projets. Installation de nouveaux lieux de verdure en ville, rucher urbain, installation de points de collecte de mégots, transport scolaire en hippomobile, les projets sont divers, autant sur la forme que sur leur coût.

"Ce sont des projets tournés vers la nécessité de vivre ensemble sur un espace public de qualité et qui répondent à des défis comme celui du réchauffement climatique ou de la préservation de la nature en ville", a précisé Jean-Michel Bérégovoy, adjoint au maire en charge de la démocratie participative.

La liste des projets retenus dans l'ordre des votes

• Des oasis urbaines et serres de rue

• Implantation d'un rucher urbain (Jardins Astéroïde)

• Mollo Mégots - Collecte et recyclage des mégots

• Développer la biodiversité dans les Jardins de l'Hôtel de Ville

• Promenade le long du Robec

• St Exupéry Poumon vert - Création d'un espace pique-nique couvert, d'un boulodrome, d'une zone sportive ludique

• Réalisation et installation de boîtes à dons afin de promouvoir la solidarité

• Transport scolaire en carriole tractée par un cheval dans le quartier Grieu

• Cheminement pour tous au Jardin des Plantes – améliorer l'accessibilité du jardin

• Jeux d'eau - Installation de jeux aquatiques sur les quais bas rive droite

• Art sur Seine - Création d'œuvres le long de la Seine

• Tables pour tous - Installation de tables de pique-nique en bois sur l'esplanade Marcel Duchamp

• Rouen Trott'In - Création d'un parcours et de balades sur pistes cyclables ou en forêt afin de développer la pratique de la trottinette

• Colorisation et customisation du mobilier urbain

• Totem de plaques de rues

• Aménagement et mise en valeur des ruines de l'Église Saint-Vincent

• Réalisation d'un square et de fresques dans le quartier Saint-Nicaise

• Création d'une aire de jeux dans le quartier Luciline