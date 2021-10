Rouen. CHU de Rouen : un premier hôpital de jour pour les adolescents

Le CHU de Rouen (Seine-Maritime) accueille depuis octobre 2018 un nouvel hôpital de jour pour les adolescents. Le lieu, financé à hauteur de 500 000 euros par l'opération Pièces jaunes, a été inauguré jeudi 24 janvier 2019. Cet hôpital de jour accueille des adolescents de 12 à 17 ans atteints de différents troubles notamment alimentaires. Mais également des jeunes qui souffrent de maladies chroniques.

Meilleure prise en charge

Ils sont accueillis "une, deux à trois fois par semaine à la journée au sein de cet hôpital de jour", explique Priscille Gérardin, professeur en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au CHU de Rouen. "Les adolescents, pour qui une consultation ne suffit pas, peuvent avoir une intensification de leurs soins tout en restant dans leur milieu habituel de vie [...] Pour ceux qui sortent d'une hospitalisation longue, ça permet de retrouver l'extérieur de manière progressive."

Ce nouveau service permet ainsi plus de "souplesse et de stabilité [...] pour la prise en charge et le parcours de soins des patients", poursuit Priscille Gérardin. Il peut accueillir en moyenne dix adolescents par jour, même jusqu'à 14, encadrés par une équipe d'une dizaine de personnes.

Les troubles pris en charge dans cet hôpital de jour sont "fréquents" : 5 % des adolescents en souffrent, "la moitié n'est pas diagnostiquée et la plupart ne sont pas pris en charge", dénonce Priscille Gérardin qui regrette le manque de structures adaptées en France.

Keen'V et Sophie Tapie

À l'occasion de cette inauguration, deux mini-concerts ont été organisés avec Sophie Tapie, participante à l'émission The Voice sur TF1, et le chanteur Keen'V. Originaire de Rouen, il s'est prêté au jeu des dédicaces et des selfies avec les nombreux jeunes et les adultes présents.

"C'est à la maison et ça fait toujours plaisir de représenter sa région, explique Keen'V, Kevin Bonnet de son vrai nom, triplement touché en fait avec l'inauguration, les Pièces jaunes et l'hôpital."