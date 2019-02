Glass, la fin d'une trilogie pas comme les autres

Aujourd'hui, je vous parle de Glass de M. Night Shyamalan avec James Mc Avoy, Samuel L. Jackson et Bruce Willis.

Ce film fait suite à Incassable sorti en 2000 où on découvrait le machiavélique Elijah Price interprété par Samuel L. Jackson et l'incassable David Dunn joué par Bruce Willis. Le 2ème épisode est sorti bien plus tard. C'est Split de 2017 avec James Mc Avoy qui interprète Kévin (ou La Horde) et ses 23 personnalités !

Dans le premier film, les comics sont mis en avant. Les super-héros prennent vie dans le monde réel. Dans le deuxième film, c'est un faits-divers qui a inspiré l'histoire. Autre univers donc mais une atmosphère incroyable, toute en tension et avec quand même une point de fantastique.

Glass est l'occasion de faire rencontrer tous les protagonistes de ces 2 univers, autrement dit l'attente était immense !

Mon attente à moi aussi était très élevée, surtout quand on sait que le réalisateur est toujours M. Night Shyamalan spécialiste des " twist ", comprenez les retournements de situation. Quand on va voir un film de cet homme, on sait qu'une grosse surprise nous attend, mais il est rare de parvenir à la prédire, et c'est ce qui fait toute sa saveur.

Le début du film m'a tout de suite entraînée là où j'espérais aller. J'ai retrouvé David Dunn, toujours à faire régner la justice à sa façon, à la Batman. Il traque le dangereux personnage connu sous le nom de la Horde. Et puis le film bascule, direction un hôpital psychiatrique où pratiquement tout le reste du film se déroulera. Et l'histoire bascule dans autre chose, pas de tension, pas d'action, je n'ai pas été très emballée. Heureusement, James Mc Avoy est toujours aussi magistral que dans Split et c'est toujours aussi fou de le voir passer d'une personnalité à l'autre en un clin d'oeil. A lui seul, il a su me faire rester dans cette histoire qui est clairement en dessous des 2 autres opus.

Heureusement, la fin nous apporte ces fameux " twists " espérés mais ils sont moins fous quand dans les 2 films également.

Je n'ai pas trouvé la fin exceptionnelle par rapport à tous les ingrédients qui étaient réunis et je me suis surprise à espérer un 4ème volet pour creuser quelques histoires. Ce n'était pas la fin auquelle le public s'attendait c'est sûr mais là j'ai eu du mal. Cela m'a laissé une sensation d'inachevé, mâtiné d'une pointe d'indifférence . Ce n'est jamais bon signe.

Il y a quand même eu quelques points forts avec en premier lieu et comme déjà cité, la performance d'acteur de James Mc Avoy. J'ai aussi été ravie de voir les personnages d'Incassable presque 20 ans après et de la place donnée au fils de David Dunn.

Glass est un film moins surprenant que ses prédécesseurs qui laisse une goût d'inachevé à la sortie. Pour autant, il était agréable de retrouver les personnages de ces 2 univers réunis. A voir pour les grands fans de ces 2 récits.

