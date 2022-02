Maléfique : le pouvoir du mal, un film très convenu

Aujourd'hui je vous parle de Maléfique : le pouvoir du mal avec Angelina Jolie.

Ce film est la suite de Maléfique, sorti il y a 5 ans. J'avais aimé son originalité et sa vision un peu plus nuancée d'un basique conte de " La Belle au bois dormant ". Le problème dans cette suite, c'est qu'on revient trois pas en arrière : c'est très linéaire.

Le tout début est très enfantin (et un peu niais), avec la reine Aurore. Et ensuite, ça déroule : après les gentils tout-mignons, nous voyons les vilains menteurs sans un soupçon d'ambiguïté. Il se passe tout ce qu'on attend qu'il se passe : les méchants font des méchancetés, les gentils essaient d'arrêter les méchants, on installe un suspense en carton et hop le film est terminé !

Comme dans le précédent film, certains habitants féeriques du royaume de la Lande sont mal réussis à l'écran (les fées " Tantines ") alors que certains sont bien faits (les champignons et le porc-épic). Concernant le look de Maléfique, il est toujours aussi splendide et va très bien à Angelina Jolie.

Le film est donc très pauvre en surprises et rebondissements et n'a pas de saveur. De plus, pour un film visant la jeunesse, il est un peu " violent ", je vous conseille donc de faire l'impasse sur cette suite.

"Maléfique : le pouvoir du mal" a perdu l'originalité et cette ambivalence qu'il avait essayé de montrer dans le premier film. La suite est uniforme et sans surprises avec un manichéisme et un manque de profondeur qui font tache en 2019. Un film qu'on peut éviter sans regrets, en ce moment au cinéma.

