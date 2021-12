Bérénice Bejo sera maîtresse de cérémonie à Cannes !

La lauréate du César 2012 de la meilleure actrice, grâce à son rôle muet dans The Artist, succèderait à Mélanie Laurent afin de prononcer les discours d’ouverture et de clôture de la manifestation.



Le jeu des rumeurs sur la prochaine édition du Festival de Cannes prendra fin jeudi 19 avril, à 11h, avec l’annonce de la Sélection officielle, qui regroupe les films présentés en compétition, hors compétition et dans la catégorie "Un Certain Regard", consacrée aux nouveaux talents et aux approches osées.