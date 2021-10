The Scratist c'est The Artist avec Scratch de l'Age de Glace

Aux Etats-Unis The Artist avec Jean Dujardin et Bérénice Béjo est un véritable quelques jours avec les Oscar et même les César en France. Ce buzz est tellement énorme que les produteurs de l'Age de Glace 4 rendent hommage au film avec le célèbre écureuil Scratch !