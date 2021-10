Canal+ diffusera un documentaire sur le parcours américain de "The Artist"

Favori des Oscar 2012, le film français The Artist, son réalisateur Michel Hazanavicius et ses acteurs Jean Dujardin et Bérénice Bejo ont conquis l'Amérique. Face à cet engouement, Canal+ et son spécialiste cinéma Didier Allouch, correspondant basé à Hollywood, ont suivi le chemin parcouru par l'hommage au cinéma muet en noir et blanc à travers un documentaire, diffusé le 27 février prochain, au lendemain de la grand-messe du 7e art américain.

Programmé à 22h15, Les Aventures de The Artist en Amérique retracera l'histoire du film depuis son tournage, pendant l'automne 2010 à Los Angeles, à la 84e nuit des Oscar, qui se tiendra le 26 février prochain.

Les téléspectateurs revivront les temps forts du long métrage, tels son passage par le Festival de Cannes ou sa tournée à travers les Etats-Unis, où il a récolté une moisson de prix, notamment trois Golden Globes.