Hors Normandie. Chris Brown accusé de viol : le chanteur placé en garde à vue à Paris

Chris Brown a de nouveaux des ennuis judiciaires. De passage à Paris à l'occasion de la Fashion Week la semaine passé, le rappeur originaire de Virginie ne s'est pas contenté d'aller voir des défilés.

Une jeune femme de 24 ans affirme avoir été violée dans une suite du Mandarin Oriental, dans la nuit du 15 au 16 janvier par Chris Brown, qui s'était rendu dans une boîte de nuit près des Champs-Élysées. Les faits se seraient déroulés après la soirée. Un ami de la star américaine et son garde du corps ont également été placés en garde à vue, ils auraient eux aussi abusé d'elle.

Ce n'est pas la première fois que Chris Brown a des problèmes avec la justice. En 2009 il avait été condamné pour violence conjugale auprès de son ex-compagne Rihanna. Entre différentes altercations et non respect de la mise à l'épreuve dont il avait fait l'objet il a également été condamné en 2017 pour harcèlement et violence en vers son ex-petite amie Karrueche Tran.