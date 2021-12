Tennis de table : le Caen TTC prêt pour les play-offs

pposés à la lanterne rouge du classement, Hennebont, ils n'ont pas fait dans la demi-mesure (2-11). "Nous étions sûrs de terminer premiers de notre poule quelque soit le résultat de ce match car Argentan avait perdu à Roanne lors de la journée précédente, explique Jimmy Devaux. Cela a été une simple formalité, d'autant qu'il leur manquait deux joueurs et qu'ils avaient un blessé." Toujours invaincu cette saison (treize victoires, un nul), Caen est désormais tourné vers les play-offs, qui se dérouleront les 12 et 13 mai à Tours.

"Ce sera plus difficile, prévient Jimmy Devaux. On va affronter Grand-Quevilly, qu'on avait battu très difficilement lors de la première phase (11-9) et Bruille, sans doute un peu plus faible." Les Caennais pourraient se contenter d'une victoire pour retrouver la Pro B, mais "l'objectif est d'être champions".