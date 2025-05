Tennis de table. Avant de jouer sa finale, le Caen TTC assuré de jouer en Pro A l'an prochain

C'est officiel, le Caen TTC retrouvera l'élite l'an prochain, un an après l'avoir quittée. Le club de tennis de table a appris la nouvelle mardi 20 mai. Alors que les Caennais doivent disputer la finale des playoffs de Pro B face à Bruille, ils savent d'ores et déjà que le gagnant, comme prévu, mais aussi le perdant, changeront de division.

Un club de Pro A forfait

Et pour cause, les deux clubs profitent du forfait général de Jura Morez, confirmé en appel par la Commission sportive pro de la Fédération française de tennis de table. A la suite de cela, "la poule de Pro A messieurs est constituée de 9 clubs. A l'issue de la saison 2024/2025, le club terminant à la 9e et dernière place sera relégué en Pro B messieurs. Le club champion de France de Pro B messieurs et le club finaliste des playoffs de Pro B messieurs accéderont à la division de Pro A messieurs pour la saison 2025/2026."

Mais les Caennais ont encore un objectif cette saison : aller chercher le titre. Ils affrontent le 3 juin, à la Halle Saint Jean Eudes, à 19h, la formation de Bruille, composée notamment de Thibault Poret, numéro 32 mondial. Le match retour aura lieu le 6 juin, dans le Nord.