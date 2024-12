Tennis de table. Début de saison idéal pour le Caen TTC qui veut rebondir

"La vie est faite de hauts et de bas, une descente fait partie du jeu des clubs professionnels", relativise Bertrand Arcil, le président du Caen TTC. L'an passé, le club descendait en Pro B, pourtant sacré vice-champion de France deux ans auparavant. Mais tout de suite l'objectif était ciblé : "remonter immédiatement". Alors il y a eu du mouvement au sein de l'effectif, tandis que l'entraîneur Xavier Renouvin est lui resté en place. Pour le moment, tout fonctionne à merveille. Le Caen TTC caracole en tête, affichant un bilan de sept victoires en autant de rencontres.

De gros matchs à venir

Il ne reste d'ailleurs que quatre rencontres avant que ne débutent les playoffs. Et le menu s'annonce copieux pour les pongistes caennais. Ils doivent affronter Saint-Denis, figurant dans le haut du classement, Tours, 8e, Nice Cavigal, le 3e, et surtout Bruille, premier ex-aequo, également invaincu en championnat. Ce match au sommet a lieu le 10 décembre, à la halle sportive Saint-Jean-Eudes. "Ce sera un choc, mais on l'aborde comme chaque match : avec sérénité", glisse un Bertrand Arcil satisfait du début de saison de ses hommes : "La feuille de route est respectée."

Alors que le club de tennis de table recense 350 adhérents, l'équipe professionnelle a été remodelée après la descente, cet été. "Nous avons constitué une équipe pour retrouver l'élite tout de suite. Nous avons pris des joueurs qui ont le niveau de Pro A." C'est le cas d'Emmanuel Lebesson, deux fois champion d'Europe. Lubomir Jancarik, n°1 tchèque, et Jules Cavaillé, "un joueur prometteur", sont les autres recrues. Le double champion de France Stéphane Ouaiche est lui resté pour disputer sa sixième saison au Caen TTC, tout comme Romain Lorentz, 31 ans et au club pour la septième année.