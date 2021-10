Le-Havre. Le Havre Seine Métropole dévoile son logo

Après avoir choisi son nom, Le Havre Seine Métropole, son président, Luc Lemonnier, ses vice-présidents et son bureau, la nouvelle communauté urbaine du Havre (Seine-Maritime) a dévoilé son logo :

"Les couleurs de ce logo reflètent toutes les nuances du territoire" - Le Havre Seine Métropole

Il a été présenté à l'occasion de la cérémonie des vœux du maire du Havre, Luc Lemonnier, jeudi 17 janvier 2019.

#LeHavreMetro – Plus forts ensemble

La communauté urbaine : Le Havre Seine Métropole est née ! Cette innovation institutionnelle permet la mutualisation de nos moyens pour accroître le développement et le rayonnement de notre territoire.

➡Infos et actus : https://t.co/MIAlugRpiE pic.twitter.com/jgdLJ2TauL