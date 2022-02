Le Havre. Ville endettée : la mairie répond à la Chambre régionale des comptes

La Chambre régionale des comptes (CRC) de Normandie a contrôlé la gestion de la commune du Havre (Seine-Maritime) pour les exercices 2012 à 2017. Elle a sorti un rapport en octobre 2018. La chambre note que la ville a atteint ses objectifs de ne pas augmenter ses impôts tout en continuant à investir. Pour cela, le Havre a eu recours à l'emprunt dans un contexte de diminution de son autofinancement. L'endettement, pour la CRC, a augmenté trop rapidement.

En cause : la baisse des dotations de l'État

La ville du Havre a apporté une réponse lors du conseil municipal du lundi 14 octobre 2019. La majorité en place parle d'une santé financière satisfaisante, identique à celle du début de mandat. Une réponse très politique, évoquant les dotations de l'État. La mairie explique que pendant les années 2014, 2015 et 2016, la Ville devait absorber chaque année une baisse de ses recettes de fonctionnement comprise entre 5 et 6 millions d'euros par an.

Capacité de désendettement : 8 ans

"La fin de la baisse de dotations décidée par l'actuel gouvernement a redonné un souffle nouveau à la collectivité. Après deux années d'épargne nette négative (l'épargne brute est inférieure au remboursement du capital de la dette), l'épargne nette est redevenue positive en 2018, avec plus 8 millions d'euros, et devrait suivre la même tendance en 2019". La municipalité précise que sa capacité de désendettement (qui mesure le nombre d'années pour se désendetter) avait frôlé la cote d'alerte des 12 ans en 2017 (11,3 années) et qu'elle s'est améliorée significativement en 2018 à 8,2 ans et retrouve son niveau de 2013. Elle poursuit : "le chiffre de l'année 2019 qui ne sera connu qu'une fois établi le compte administratif de l'exercice devrait approcher le même chiffre".