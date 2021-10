Hors Normandie. Lady Gaga sacrée aux Critics' Choice Awards 2019

Les "Critics' Choice Awards" récompensent les meilleurs films et séries. C'est La Broadcast Film Critics représentant 192 critiques de la télévision, de la radio et du net en Amérique du Nord qui vote.

Lady Gaga peut être ravie, car après son Golden Globe pour la meilleure chanson originale avec "Shallow", elle gagne le Critics' Choice Award de la meilleure chanson et celui de la meilleure actrice pour le film "A star is born". À noter, c'est assez inédit, qu'elle partage son prix à égalité avec Glenn Close pour "The Wife"

Lady Gaga tears up after tying for best actress with Glenn Close #CriticsChoice https://t.co/slZIvVY9SM pic.twitter.com/vsAA75S39D — Variety (@Variety) 14 janvier 2019

