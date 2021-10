Cherbourg. 28 jeunes de Normandie s'envolent au Panama pour les JMJ

C'est un événement qui rassemble, tous les deux ou trois ans, 2 à 3 millions de jeunes catholiques du monde entier : les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) se déroulent au Panama, du mardi 22 au dimanche 27 janvier 2019.

Dès mardi 15 janvier, vingt-huit jeunes de Normandie, issus de six diocèses, s'envolent pour le pays d'Amérique centrale, aux côtés de l'archevêque de Rouen, Monseigneur Lebrun. Ils seront quatre à venir de la Manche.

La Normandie qui Bouge - Des Normands aux JMJ Panama 2019 !

"J'espère que l'on va vivre des messes très dynamiques. Souvent, on chante, on frappe dans les mains… C'est très différent de ce que l'on peut vivre en France" raconte Sophie Petitet, originaire de Cherbourg. À 29 ans, elle s'apprête à vivre ses cinquièmes JMJ, après Sydney, Madrid, Rio et Cracovie… Cette fois, elle embarque dans valises son frère, Alexis, âgé de 27 ans, qui s'attend à un grand moment. "Ce n'est pas le Panama qui vient au monde, mais le monde qui vient au Panama. Toutes ces nationalités réunies au même endroit, c'est très fort".

Alexis Petitet, Valérie-Anne Varette et Sophie Petitet font partie des Manchois qui sont du voyage. - Célia Caradec

Messe géante avec le Pape

Des activités culturelles, sportives mais aussi solidaires ou liturgiques vont rythmer ces deux semaines, jusqu'au grand week-end de clôture. Au programme : pèlerinage, veillée, et messe présidée par le Pape François. Des moments forts en émotion pour Valérie-Anne Varette, âgée de 35 ans, originaire de Flamanville. "On sait que certains peuples vivent des choses difficiles, des pèlerins viennent de pays en guerre. Le fait de prier avec eux et pour eux est très touchant".

Les Normands emporteront dans leurs bagages des biscuits, cartes postales et autres présents de Normandie pour leurs hôtes… Sans oublier des médailles de Sainte-Thérèse de Lisieux, très populaire chez les pèlerins étrangers !