Caen. Football : Découvrez le tirage de la Coupe du Monde 2018 ! 

La France connait son menu et une fois encore, la chance a été du côté de Didier Deschamps, le sélectionneur de Bleus, pour ce tirage de la 21e Coupe du Monde de football. La France affrontera le Pérou, le Danemark et l'Australie, tirage très favorable pour les Bleus.

Facile pour la France !

Du côté de la Normandie, plusieurs autres pays intéressaient avec des joueurs du SM Caen (L1) qualifiés, à commencer par Youssef Aït-Bennasser et son Maroc qui auront un Everest devant eux avec le Portugal, l'Espagne et l'Iran.

Énorme tirage pour Ivan Santini et la Croatie !

Adama M'Bengue et le Sénégal ont hérité quant à eux, du groupe le plus homogène en compagnie de la Pologne, la Colombie et le Japon.

Enfin, Ivan Santini et la Croatie ont tiré le gros lot, sans aucun doute le plus gros groupe de ce tirage. Les Croates seront avec l'Argentine, l'Islande et le Nigéria !

Le tirage complet :

Groupe A : Russie, Arabie-Saoudite, Egypte , Uruguay

Groupe B : Portugal, Espagne, Maroc, Iran,

Groupe C : France, Australie, Pérou, Danemark

Groupe D : Argentine, Islande, Croatie, Nigéria

Groupe E : Brésil, Suisse, Costa-Rica, Serbie

Groupe F : Allemagne, Mexique, Suède, Corée du Sud

Groupe G : Belgique, Panama, Tunisie, Angleterre,

Groupe H : Pologne, Sénégal, Colombie, Japon

