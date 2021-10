Rouen. Seine-Maritime : plus de 3000 gilets jaunes mobilisés

À Rouen, ils s'étaient donné rendez-vous, comme d'habitude, à 10h devant l'hôtel de ville. Au son des "Macron, on vient te chercher chez toi" et des Marseillaises, le cortège a d'abord pris la direction du centre-ville par la rue de l'hôpital avant de prendre la rue du Gros Horloge et de rejoindre la place du Vieux Marché. Le long du cortège, de petits groupes enfilent leur gilet jaune et viennent grossir les rangs de la manifestation.

Le long du cortège, de petits groupes enfilent leur gilet jaune et grossissent les rangs à #Rouen. #ActeIX . pic.twitter.com/t5zY61Pmg9 — Tendance Ouest 76 (@Tendanceouest76) 12 janvier 2019

Ils étaient plusieurs milliers, 2500 selon la préfecture, à remonter la rue Jeanne-d'Arc en direction de la gare, où un cordon de CRS les attendait. Pas d'affrontement à ce moment, le cortège emprunte les boulevards.

Quelques-uns placent alors des poubelles devant le commissariat du boulevard de l'Yser et y mettent le feu. Un riverain vient les remettre en place, aidé par d'autres gilets jaunes.

Certains ont voulu mettre le feu à des poubelles devant le commissariat. Des #GiletsJaunes les enlèvent à #Rouen.#ActeIX . pic.twitter.com/wubvFHDwuH — Tendance Ouest 76 (@Tendanceouest76) 12 janvier 2019

Pas de dégradations majeures à noter à Rouen dans la matinée, si ce n'est de nombreux tags, dont certains clairement contre les forces de l'ordre.

10 interpellations dans le département

À Barentin, deux personnes ont été interpellées et placées en garde à vue ce matin, de manière préventive. "Elles avaient des armes par destination avec elles", précise la préfecture.

Huit personnes ont aussi été interpellées dans la manifestation havraise, qui est partie de l'hôtel de ville à 10h. Ils étaient environ 850 selon les forces de l'ordre.

Cet après-midi, deux nouvelles manifestations sont prévues au Havre. Celle de Rouen se poursuit, alors que la situation semblait se tendre à la mi-journée.

Par ailleurs, une marche blanche en hommage au 11 gilets jaunes morts sur les ronds-points est organisée à Gournay-en-Bray cet après-midi.

A LIRE AUSSI.

Acte VII des gilets jaunes : 13 interpellations à Caen et 6 à Rouen

Environ un millier de gilets jaunes et rouges défilent ensemble à Rouen

Rouen : forte mobilisation des lycéens avec quelques tensions

Rouen : tous les mouvements ont manifesté ensemble

[photos et vidéos] Gilets jaunes et marche pour le climat convergent en Seine-Maritime